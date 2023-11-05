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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

ياسر الهضيبي: التغيرات المناخية تسببت فيها الدول الكبرى وتضررت منها الدول النامية

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

قال النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ؛ إن التغيرات المناخية ومخاطرها تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى وتضررت منها الدول النامية.

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وحدد الهضيبي عددًا من التوصيات في كلمته خلال مناقشة دراسة حول التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون)، خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد  وجاءت التوصيات كالتالي؛ وضع تشريع ينظم سوق تداول الكربون، ضرورة أن يكون هناك صندوق الكربون، مع تشجيع التحول للمشروعات النظيفة وإطلاق حملة توعوية كبرى بمشاركة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للحافظ على البيئة.

وفي كلمته؛ وجه نائب الوفد عتاب إلى وزيرة البيئة بسبب عدم تنفيذ وعدها بحل أزمة المدفن الصحى بشبين القناطر والخانكة الذى تسبب فى أزمات صحية للمواطنين  مؤكدا لقد سبق وتحدثت عنه قبل عام مضى، لكن لم يحدث شيئ حول أمر المدفن الصحي، من جانبه وعد رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  بمناقشة الموضوع مع  أعلى مستوى ومحاسبة المسئولين فيه.

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