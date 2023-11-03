"زراعة الشيوخ" تناقش سياسية الحكومة لترشيد مياه الري الأسبوع المقبل

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعاتها الأسبوع، طلبات مناقشة واقتراح برغبة مقدمة من النواب، تتعلق بقطاع مياه الرى.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المسئولين عن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضى.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الإثنين المقبل، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد، وبشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد، وذلك بحضور المسئولين عن وزارات الموارد المائية والري، والتنمية المحلية والمالية.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، يوم الأحد المقبل.