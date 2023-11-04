ملتقى شباب الخير بالكويت يدعم غزة بإدخال قوافل إنسانية عبر معبر رفح.. صور



انطلق قطار ملتقى شباب الخير اليوم من الكويت الى القاهره ثم الى غزه بالتعاون مع صناع الخير عضو التحالف الوطنى للتنمية.



وقال هاني كمال، منسق عام ملتقى شباب المصريين بالكويت، إن المصريين بالخارج والداخل على قلب رجل واحد لدعم اهااينا في غرة من خلال ادخال المساعدات عبر معبر رفح وبعد دعوة الرئيس السيسي مؤسسات العمل الاهلى المعنيه بالتكاتف لدعم اهالينا في غزة كانت الاستجابه السريعه بأنطلاق بأكبر قافله من التحالف الوطنى ومن ثم بدورنا ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنميه.

وتابع “كمال”: " وجاءت مشاركتنا من خلال ارسال قافله تنطلق فجر اليوم الى غزة بالتعاون مع مؤسسه صناع الخير عضو التحالف الوطنى والتى تربطنا بهم بروتوكول تعاون منذ 2019

متمنيين لاهلينا فى غزه كل الخير".

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، اننا خلف القياده السياسيه في كل مايرونه مناسباً لدعم اهلنا بغزة و ايضا حفظ امننا القومى .

يذكر أن توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في بدولة الكويت والتي بها واحدة من أكبر الجاليات المصرية في العالم على السفارة المصرية بالكويت، الفترة الماضية، وذلك لتوثيق توكيلات لدعم مرشحهم الانتخابي الذي اختاروه لفترة رئاسية مقبلة.

وتوجه ملتقى شباب المصريين بالكويت، برئاسة هاني كمال، بالتحية لأبناء مصر بدولة الكويت وذلك لحرصهم على دعم وطنهم، كما ثمنوا الموقف الوطني الرائع لأبناء الجالية المصرية بالكويت وحرصهم الشديد على الوقوف صفا واحدا مع الوطن ودعمهم لبلدهم العظيم.

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