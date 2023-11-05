الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بعد ارتفاع الحرارة الطفيف الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إنّ البلاد مستمرة في ارتفاع الحرارة والاستقرار في الأحوال الجوية.

الشتاء يبدأ 21 ديسمبر ويشهد انخفاضا في الحرارة

وأكدت أن الأجواء الشتوية والانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة ستبدأ مع فصل الشتاء الذي يدخل رسميا 21 ديسمبر، متباعة: “مازلنا في النصف الأول من فصل الخريف”.

وأضافت أنّ بعض أيام فصل الخريف تشهد ارتفاعا في الحرارة، وهو ما يحدث هذه الأيام، متباعة: “هذا الارتفاع أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بـ2 إلى 3 درجات، في مظعم محافظات الجمهورية”.

وأكدت أن درجة الحرارة العظمى سجلت بالأمس على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، واليوم من المتوقع أن تكون 31 درجة مئوية، بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم من سطح الأرض.

وأشارت إلى أن المرتفع الجوي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس بشكل كبير ويحجب الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض فترتفع نسب الرطوبة في الجو.