الأنبا برسوم يشهد طقس السيامة لـ7 راهبات جدد.. شاهد

شهد نيافة الأنبا برسوم مطران صنبو وديروط للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، طقس السيامة الرهبانية لسبع راهبات جدد للخدمة بدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل.

طقس السيامة الرهبانية

تمم مطران الاقباط طقس الرهبنة لطالبات الرهبنة اللاتي اجتزن فترة الاختبار الرهباني المقررة، عقبها صلاة القداس الإلهي التي أقيمت داخل كنيسة السيدة العذراء مريم في الدير.

الراهبات الجدد بدير العذراء والملاك ميخائيل

وتكونت دفعة السيامة كل من الراهبات :"الأم فيلومينا، الأم افراميا، الأم دميانة، الأم إيلاريا،الأم هيلانة، الأم أوجانيا، والأم ثاؤبستي".

تعيد الكنائس القبطية هذه الأيام تذكار تكريس كنيسة مارمرقس الرسول وظهور رأسه في الإسكندرية، والتي تأتي بعدما احتفلت بعدة مناسبات من أبرزهم عيد الصليب المجيد وذكرى العثور عليه بصعوبة بالغة ويرجح التاريخ السبب في عدم تمكنهم من العثور عليه قبل هذا التاريخ ان الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقوتها من أجل البحث عن الصليب المنشود