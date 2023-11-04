غداً الاحد.. طقس سيئ يضرب محافظة الوادي الجديد

وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع حدوث أمطار رعدية في محافظة الوادي الجديد غدًا الأحد. تشير التوقعات إلى أن بعض المناطق الأخرى قد تشهد فرصًا لهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، بنسب تتراوح بين 20٪ إلى 40٪. وقد تصاحب هذه الأمطار الرعدية بظاهرة الضباب الكثيف، والتي يجب الانتباه إليها عند القيادة على الطرق الرئيسية والفرعية.

الأمطار الرعدية عبارة عن هطول قوي ومفاجئ للأمطار يصاحبه صوت الرعد والبرق. تحدث هذه الظاهرة عادة في الفترات الباردة والحارة جدًا، حيث يشكل اصطدام الهواء الدافئ مع الهواء البارد ظروفًا مثالية لتشكل السحب الرعدية. تعتبر الأمطار الرعدية ظاهرة جوية مهمة، إذ تمثل مصدرًا هامًا للترطيب الأرضي وتزويد المزروعات بالمياه. ومع ذلك، فإنها قد تسبب أيضًا بعض المشاكل مثل الفيضانات والإعاقة لحركة المرور.

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتباع بعض الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة. يجب تجنب المجرى الطبيعي للسيول والأودية، واستخدام مظلات أو ملابس مقاومة للماء أثناء الخروج في حالة هطول الأمطار. كما يجب تجنب المناطق المنخفضة التي قد تتجمع فيها المياه، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والشجر والأعمدة خلال العواصف الرعدية للحماية من الصواعق.

كما ينصح السائقون بأن يكونوا حذرين عند القيادة في ظروف الضباب الكثيف، حيث يمكن أن يقلل الضباب من مدى الرؤية ويزيد من خطر الحوادث المرورية. ينبغي استخدام المصابيح الأمامية المنخفضة والضوء الخلفي للسيارة في مثل هذه الظروف والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات.

في النهاية، من المهم أن نتذكر أن الأمطار الرعدية عبارة عن هبة من الطبيعة وأنها تحمل فوائد هامة ومخاطر قد تنجم عنها. لذا، يجب أن نكون مستعدين لاستقبالها والتعامل معها بحذر للحفاظ على سلامتنا وسلامة المجتمع.