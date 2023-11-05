خطوات تغيير مقر لجنة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن طرق تغيير مقر اللجنة الانتخابية، وذلك في ظل اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر لها خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، على أن تُعقد داخل مصر أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الخطوات للمواطنين لتمكّنهم من تقديم طلب لتغيير مقر اللجنة الانتخابية وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة، لمن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

خطوات تغيير مقر اللجنة الانتخابية

1- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/

2- الضغط على أيقونة طلبات.

3- اختيار طلب تغيير المركز الانتخابي.

4- إدخال الرقم القومي، والضغط على “أبدأ الطلب”.

5- إدخال البيانات المطلوبة مثل “الاسم والبريد الإلكتروني ورقم التليفون واسم الأم ومسح ضوئي من وجه بطاقة الرقم القومي”.

6- اختيار المركز الانتخابي الأقرب.

7- في حالة إضافة أفراد من الأسرة لطلب نقل المركز الانتخابي، الضغط على «إضافة فرد جديد».

8- بعد اتباع الخطوات السابقة الضغط على كلمة “إرسال”.

كيفية التعرف على موقفك الانتخابي

1- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

2- الضغط على خانة “موقفك الانتخابي”.

3- إدخال الرقم القومي، والضغط على كلمة “استعلم”.

4- سوف تظهر لك النتيجة إذا كان لك حق الانتخاب من عدمه.