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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الانتخابات الرئاسية 2024| ضوابط تصويت الوافدين بقانون مباشرة الحقوق السياسية

بوابة الوفد الإلكترونية

الانتخابات الرئاسية 2024| سن الدستور المصري عدد من الضوابط لتصويت الوافدين طبقًا  لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالتصويت بالانتخابات الرئاسية بما يضمن عدم تكرار التصويت.

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وتجدر الإشارة إلى أن الوافد هو من يقوم بالتصويت في محافظة غير التي يتبعها محل إقامة الناخب، ولا يقُبل كإثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

ضوابط تصويات الوافدين

فيما حددت المادة 46 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددا من الضوابط الخاصة بالوافدين، والتي نصت على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وبما يضمن عدم تكرار التصويت.

كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات حيث نص على أنه كل مواطن مصري بلغت سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

 ويُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

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