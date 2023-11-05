التحقيق في واقعة مصرع أم وأطفالها الثلاثة في حريق الطالبية

باشرت الجهات المعنية بالجيزة، التحقيق في واقعة مصرع أم وأطفالها الثلاثة في حريق شقة سكنية بالطالبية، كما أمرت بنقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

شهدت منطقة الطالبية، حادثًا مأساويًا، إذ لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، برفقة أطفالها الثلاثة، في حريق شقة سكنية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا، بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية، ومصرع 4 أشخاص، على الفور، جرى الدفع بسيارات الإطفاء ترافقهم سيارات الإسعاف لمكان الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى لتوضع تحت تصرف النيابة المختصة.



وفي وقت سابق باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة اندلاع حريق داخل منزل في منطقة الجيزة دون وقوع إصابات.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل منزل بالعياط دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز شرطة العياط، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارات لإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة أخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص في البدرشين.



وأمرت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعي لبيان ملابسات الحادث وتحديد الإصابات.



وكان قد أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق في منطقة البدرشين، ونقلوا إلى المستشفى لإسعافهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث سير على طريق البدرشين، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمحل الواقعة، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وبالفحص والتقنين تبين أن اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة بالطريق، ونتج عن الحادث إصابة 5 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتم تحرر محضر بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صيدلى ومساعده بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة فى الحالة النفسية والعصبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر.



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لكتابة تقرير وافٍ عنها وعن المواصفات الخاصة بها.



وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في رصد قيام (صيدلى، ومساعد صيدلى) بالاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة فى الحالة النفسية والعصبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ميت غمر، وبحوزتهما (عدد 44500 قرص لعقاقير مخدرة - 1500 أمبول لعقار الترامادول المخدر - 720 قرصا مخدرا لعقار الترامادول المخدر - سيارة) وبفتيش مخزن خاص بالصيدلى أسفل الصيدلية ملكه ضُبط بداخله (عدد 668130 قرص لعقاقير مخدرة متنوعة - عدد 129640 أمبول لعقاقير مخدرة متنوعة - 71390 قرصا لعقار الترامادول المخدر- عدد 10100 عبوة وقطرة لعقاقير مخدرة متنوعة - 86700 قرص مهرب ومجهول المصدر - مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية").