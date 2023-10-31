الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع 3 أشخاص في حريق بمدينة كفر الدوار

أرشيفية
أرشيفية

شهدت مدينة كفر الدوار حادثا مأساويا أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة وإصابة آخران جميعهم من أسرة واحدة ، عقب نشوب حريق داخل منزلهم ، إنتقلت لأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، وتم السيطرة علي الحريق ، ونقل الجثامين إلي المشرحة والمصابان إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقل علي الفور العميد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائي إلي مكان الحادث حيث تبين نشوب حريق داخل منزل نتيجة ماس كهربائي

أسفرت الواقعة عن مصرع كل من س.أ.10 سنوات ، ش.أ.16سنة ،خ.م.24سنة ، وإصابة كل من م.ه.18سنة ،أ.ف.48سنة بحروق متفرقة

تم نقل الجثامين إلي المشرحة والمصابان إلي مستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق

 

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