مصرع 3 أشخاص في حريق بمدينة كفر الدوار

شهدت مدينة كفر الدوار حادثا مأساويا أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة وإصابة آخران جميعهم من أسرة واحدة ، عقب نشوب حريق داخل منزلهم ، إنتقلت لأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، وتم السيطرة علي الحريق ، ونقل الجثامين إلي المشرحة والمصابان إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقل علي الفور العميد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائي إلي مكان الحادث حيث تبين نشوب حريق داخل منزل نتيجة ماس كهربائي

أسفرت الواقعة عن مصرع كل من س.أ.10 سنوات ، ش.أ.16سنة ،خ.م.24سنة ، وإصابة كل من م.ه.18سنة ،أ.ف.48سنة بحروق متفرقة

تم نقل الجثامين إلي المشرحة والمصابان إلي مستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق