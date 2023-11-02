الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بإمبابة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، حريق داخل شقة سكنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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إخماد حريق شب داخل شقة في إمبابة

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ماس كهربائي وراء حريق شقة في العياط

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم فرض كرودون أمني حول الحريق لمنع إمتداده للمباني المجاورة.

 

 وتم الدفع بعدد من سيارتاتن الإطفاء، وبالفعل أمكن السيطرة على الحرق دون وقوع إصابات بشرية تذكر.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

قوات الحماية المدنية 

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة. 

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق. 

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

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