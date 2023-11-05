وكيل صحة سوهاج يتفقد مستسفتي أخميم المركزي والصدر

أجرى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج يرافقه الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي خلال جولة ميدانية بالفترة المسائية أمس السبت واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد .

تفقد خلالها وكيل وزارة الصحة ومرافقوه مستشفي أخميم المركزي شرق محافظة سوهاج ورافقه اثناء الزيارة الدكتور محمد نصر مدير الإدارة الصحية بأخميم والدكتور محمود نصر مدير مستشفى أخميم المركزي والدكتور محي الدين عطية نائب مدير المستشفى وتم تفقد مباني المستشفى و الأقسام الداخلية وقسم الحروق والنساء والتوليد والعمليات والحضانات ووجه بإعداد مقترح لتطوير المستشفى.

وأشاد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم بوحدة الحضانات وقدم الشكر للعاملين بها مشددا على ضرورة تفعيل سياسات مكافحة العدوى وتدريب الكوادر التمريضية ومتابعتها .

ثم توجه وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق له لتفقد مستشفى الصدر وتم تفقد أقسام الإستقبال والأشعة المقطعية والمعمل والعناية المركزة والقسم الداخلي موجها بزيادة عدد أعضاء هيئة التمريض بأقسام الرعاية المركزة كما شدد على الإهتمام بمستوي النظافة العامة بالمستشفى و مراجعة إجراءات مكافحة العدوى بشكل دوري واطمئن على تواجد الأطقم الطبية بأماكن عملها وتقديمهم للخدمة الطبية موجها بحسن معاملة المرضي وذويهم .