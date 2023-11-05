أحمد عبد الرؤوف: مواجهة الزمالك مثل أي مباراة وفريقنا قادر على الفوز

تحدث أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة عن فوزه على فاركو في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب استاد غزل المحلة بالجولة 6 من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد عبد الرؤوف في مداخلة مع برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سيناريو مباراة الاتحاد كان سيتكرر أمام فاركو، المباراة كانت جيدة بالنسبة لنا كنتيجة وترتيب في الدوري

تابع: "فريق بلدية المحلة هو الوحيد الذي يخوض مبارياته في الرابعة عصرًا بشكل مستمر، وتحدثت مع لاعبي البلدية بين الشوطين على ضرورة التنظيم في الملعب أمام فاركو، وشخصية الفريق ستكون أقوى مع استمرار المباريات".

أوضح: "الدوري في الموسم الحالي هو الأقوى، أي فريق قادر على الفوز على أي فريق، نسبة التهديف مختلفة عن الموسم الماضي، وجودة اللاعبين في الخط الهجومي بكافة الفرق مختلفة وقوية للغاية

أكد: "مواجهة الزمالك بالنسبالي مثل أي مواجهة، مثل مواجهة الأهلي وفاركو وإنبي واي مباراة، انا جزء من منظومة تعمل، اي مباراة سنلعبها هي تضيف لتاريخي واسمي التدريبي وستكون مثلها مثل أي فريق سنواجهه ونعمل له حساب".