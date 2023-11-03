وكيل تموين أسيوط في جولة تفتيشية على محطات البترول

في إطار متابعة محطات تموين السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، قام ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين في محافظة أسيوط، بجولة على عدد من المحطات، شملت عددًا من المراكز، لمتابعة وتفقد الحالة العامة للمحطات.

وأكد حماد، بأنه تم العمل بالأسعار الجديدة للبنزين والغاز الطبيعي وهي كالتالي: بنزين 80 بمبلغ 10 جنيهات للتر، بنزين 92 بمبلغ 11.5 جنيه للتر، بنزين 95 بمبلغ 12.5 جنيه للتر، وسعر المتر المكعب للغاز الطبيعي 5.5 جنيه.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تكليف مديري الإدارات التموينية على مستوى المحافظة بالمرور على جميع المحطات ومتابعة الأرصدة الفعلية في المحطات والتأكد من توفر المواد البترولية والغاز الطبيعي بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين. كما تم تأكيد ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة للوقود وعدم التلاعب بها.

توقف المحاسب ممدوح حماد في إحدى المحطات وقام بمراجعة الفواتير والسجلات المالية للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للوائح والضوابط المعمول بها. وقد تبين له وجود بعض الانتهاكات في تسجيل العمليات وتحصيل الأموال من قبل بعض أصحاب المحطات.

وفي ضوء ذلك، قام ممدوح حماد بإصدار تقارير مفصلة حول الانتهاكات المرتكبة وتوجيه توصيات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. كما قرر تشديد الرقابة وزيادة التفتيش الدوري على جميع المحطات لضمان الامتثال للقوانين المنظمة لقطاع التموين.

وأعرب ممدوح حماد عن أهمية تحسين أداء المحطات وتوفير خدمة ممتازة للمواطنين، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات وتأثيرها في الميزانية الشخصية للفرد. وأشار إلى ضرورة توفير المعاملات السريعة والمريحة مع الالتزام بالنظم والأنظمة القانونية.

وختم ممدوح حماد بتأكيد أهمية تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك أصحاب المحطات والمواطنين، للحفاظ على استقرار سوق الوقود وتوفير الخدمة بشكل مستدام للمجتمع. وأكد استمرار الرقابة والمتابعة لضمان احترام وتطبيق القوانين والمعايير اللازمة لحماية حقوق المستهلك.

وكيل وزارة التموين باسيوط في جولة تفتيشية علي محطات البترول

وكيل وزارة التموين باسيوط في جولة تفتيشية علي محطات البترول

وكيل وزارة التموين باسيوط في جولة تفتيشية علي محطات البترول

وكيل وزارة التموين باسيوط في جولة تفتيشية علي محطات البترول