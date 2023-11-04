3 تقنيات SEO قوية تعزز تصنيف محرك البحث لموقعك على الويب

لقد كان تحسين محركات البحث (SEO) موجودًا منذ أكثر من 25 عامًا. ومع ذلك، فقد تطورت الصناعة كثيرًا منذ بدايتها، ويبدو أن كل عام يجلب تحديثًا كبيرًا للخوارزمية يغير اللعبة تمامًا.

نظرًا للطبيعة الديناميكية لتحسين محركات البحث، فإن العديد من الأدلة عبر الإنترنت حول هذا الموضوع تقدم نصائح قديمة. استراتيجيات مثل حشو الكلمات الرئيسية، وزراعة الروابط، والكتابة حصريًا لمحركات البحث لم تعد تعمل بعد الآن.

في الواقع، من المحتمل أن تضر بتصنيف موقع الويب الخاص بك.

ومع ذلك، يظل تحسين محركات البحث (SEO) أداة لا تقدر بثمن للشركات للوصول إلى المزيد من العملاء، وزيادة حركة المرور العضوية وتعزيز رؤية العلامة التجارية. لهذا السبب أردت مشاركة أهم ثلاث إستراتيجيات لتحسين محركات البحث يمكنها مساعدتك في التصنيف في عام 2023.



ما هو SEO ولماذا هو مهم؟



يعد تحسين محركات البحث (SEO) أسلوبًا شاملاً يجمع بين استراتيجيات التحسين المتعددة لتحسين ظهور موقع الويب الخاص بك في محركات البحث مثل Google. سواء كان ذلك تحسين محركات البحث على الصفحة، أو تحسين محركات البحث خارج الموقع، أو تحسين محركات البحث التقنية، يجب أن تكون على دراية بأحدث الممارسات لتحسين تصنيف موقع الويب الخاص بك.

اليوم، لم يعد تحسين محركات البحث (SEO) مجرد خيار - بل أصبح ضرورة يمكن أن تساعد عملك على:

تحسين الظهور عبر الإنترنت: يساعد تحسين محركات البحث (SEO) موقعك على الويب في الحصول على مرتبة عالية في محركات البحث، مما يضمن رؤية المزيد من العملاء المحتملين له.

زيادة حركة المرور العضوية: يجلب تحسين محركات البحث (SEO) الزائرين إلى موقع الويب الخاص بك، مما يجذب العملاء المهتمين حقًا بالمحتوى أو المنتجات أو الخدمات الخاصة بك.

تعزيز تجربة المستخدم: يتضمن تحسين محركات البحث (SEO) إنشاء محتوى عالي الجودة، وتحسين سرعة تحميل الصفحة، وجعل موقع الويب الخاص بك ملائمًا للجوال والاستفادة من الممارسات الأخرى التي يمكن أن تقدم لزوار موقع الويب الخاص بك تجربة أفضل بشكل عام.

إنشاء السلطة: يمكن أن يجعل تحسين محركات البحث موقع الويب الخاص بك يبدو أكثر موثوقية. وذلك لأن المستخدمين يميلون إلى الثقة في محركات البحث لتقديم أفضل محتوى ممكن لهم.

3 تقنيات تحسين محركات البحث التي تعمل في عام 2023

مع استمرار تطور خوارزميات محرك البحث، من المهم الالتزام بالاستراتيجيات التي تحقق أفضل النتائج. إليك ما يمكنك فعله للحصول على تصنيف أفضل في عام 2023:

1. التركيز على سرعة المحتوى:

سرعة المحتوى هي إستراتيجية تؤكد على أهمية نشر كمية كبيرة من المحتوى في أسرع وقت ممكن. الفكرة وراء ذلك هي أنه لا يمكن تصنيف المحتوى الخاص بك إذا لم يكن موجودًا.

ببساطة، كلما زاد المحتوى الذي تنشئه، زادت فرص تصنيف الكلمات الرئيسية ذات الصلة. قد يبدو هذا مبدأً أساسيًا، لكن معظم مواقع الويب لا تلتزم به.

تعد سرعة المحتوى أمرًا مهمًا لأنه كلما قمت بنشر المحتوى ذي الصلة بمكانتك بشكل أسرع، كلما أسرعت Google في التعرف على موقع الويب الخاص بك باعتباره مرجعًا.

على الرغم من أن سرعة المحتوى أمر حيوي للحصول على تصنيف عالٍ، إلا أنه لا ينبغي عليك التضحية بالجودة من أجل الكمية. وهذا يعني أن كل جزء من المحتوى الذي تقوم بإنشائه يجب أن يقدم قيمة لقرائك وأن يتماشى مع نية المستخدم. قد يكون تحقيق هذا التوازن الدقيق بين الكمية والنوعية أمرًا صعبًا، ولكنه بالتأكيد أمر مجزٍ.

عندما أبدأ العمل مع عميل، أوصي بإنشاء ما لا يقل عن 20.000 إلى 30.000 كلمة من المحتوى الجديد شهريًا. من خلال نشر المحتوى بشكل أسرع ودمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة، يمكنك الوصول إلى السلطة الموضعية بسرعة أكبر. على الرغم من أن Google ليس لديه مقياس مرجعي محدد، إلا أن موقع الويب الذي يحتوي على عدد قليل من الصفحات نادرًا ما يمكن اعتباره مرجعًا.

ولهذا السبب تعد سرعة المحتوى إستراتيجية رائعة لتسلق تصنيفات محرك البحث بشكل أسرع.

2. قم بالنشر الضيف المدعوم بالقيمة:

لقد كان نشر الضيف أحد أكثر الطرق شيوعًا لبناء الروابط الخلفية على مر السنين. ومع ذلك، فإن التواصل مع أحد مواقع الويب ونشر منشور ضيف سيؤدي على الأرجح إلى الرفض الفوري.

وذلك لأن مواقع الويب الموثوقة تحصل على مئات من هذه الطلبات، وعندما توافق عليها، فإنها عادةً ما تتلقى محتوى لا يضيف أي قيمة للقارئ. لا أحد يهتم بمنشور مدونة غير ملهم مكون من 500 كلمة لا يزيد كثيرًا عن فوضى الويب بنفس المعلومات القديمة. والأسوأ من ذلك، أن الكثير من ملصقات الضيوف هذه الأيام تقدم ببساطة محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وليس له أي أصالة.

البديل الأكثر فعالية هو تقديم منشور ضيف مدعوم بالقيمة يمكن أن يفيد موقعه على الويب. على سبيل المثال، يعد تقديم مقالة مكونة من 2000 كلمة تم تحسينها حول كلمة رئيسية ذات صلة بأعمالهم أمرًا أفضل بكثير اتفاق. بهذه الطريقة، يمكنك بالفعل تقديم بعض القيمة لمالك موقع الويب. إنهم يحصلون على مقالة طويلة كان عليهم أن يدفعوا مقابلها، وتحصل على رابط خلفي في المقابل. الفوز.

3. تحسين عمليات الكتابة الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي:

الذكاء الاصطناعي ليس جيدًا بما يكفي ليحل محل الكتّاب البشر. ومع ذلك، يمكن أن يساعد كتاب المحتوى على تحسين عملية الكتابة بشكل كبير من خلال زيادة الكفاءة والإنتاجية.

لإعطائك مثالاً، تعد أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT رائعة لإنشاء عناوين رئيسية أو أقسام مقدمة تجذب الانتباه بسرعة باتباع الصيغ المثبتة. على سبيل المثال، بدلاً من قضاء ساعة في التوصل إلى زاوية لمقدمة تتبع صيغة AIDA (الانتباه، الاهتمام، الرغبة، الإجراء)، يمكنك إنشاؤها في ثوانٍ باستخدام ChatGPT باستخدام أمر بسيط مثل: "إنشاء قسم مقدمة لـ مقال بعنوان [العنوان]. اتبع صيغة كتابة الإعلانات الخاصة بـ AIDA."

يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مخططات تفصيلية للمحتوى والتوصل إلى كلمات رئيسية جديدة وتخصيص المحتوى لإضافة لمسة فريدة لمقالاتك. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من ChatGPT إنشاء لعبة تورية أو إجراء مقارنة أو تقديم مثال للتأكيد على نقطة ما، مما يجعل المحتوى الخاص بك أكثر جاذبية وارتباطًا.

يساعد تحسين محركات البحث (SEO) الشركات على تحسين الظهور عبر الإنترنت، وزيادة السلطة، وتعزيز حركة المرور العضوية، وتحسين تجربة المستخدم. ومع ذلك، من المهم أن نقول وداعًا لاستراتيجيات تحسين محركات البحث التي عفا عليها الزمن وتبني تقنيات تحسين محركات البحث التي أثبتت جدواها والتي تساعدك على التصنيف في عام 2023.

إن التركيز على سرعة المحتوى، والقيام بالنشر الضيف المدعوم بالقيمة، وتحسين عمليات الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي هي الأشياء التي يمكن أن تكون أكبر تغييرات في قواعد اللعبة بالنسبة لاستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

جربها، وشاهد تحسن تصنيفات SEO الخاصة بك.