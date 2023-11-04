أنشيلوتي يكشف مميزات التركي أردا جولر

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، المميزات التي يتمتع بها اللاعب التركي أردا جولر، بعد عودته للتدريبات خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المدرب الإيطالي وجهة نظره في مواجهة رايو فاليكانو في المواجهة التي تنطلق في العاشرة من مساء الغد الأحد.

تصريحات أنشيلوتي

تحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل موقعة رايو فاليكانو، حيث قال: "أردا جولرر عاد للتدريبات الجماعية منذ أسبوع، ومن المقرر أن ينضم لقائمة الفريق في مواجهة رايو فاليكانو غدًا".

وتابع: "سنرى كيف يستطيع أن يستعيد جولر لياقته البدنية من خلال الدقائق التي يشارك فيها خلال مباراة فاليكانو".

وأكمل: "يستطيع جولر اللعب في أكثر من مركز، سواء مهاجم أو جناح أيمن، وكذلك لاعب وسط. إنه لاعب هجوم يمكنه حتى اللعب في الداخل كوسط ملعب، لكن سنرى كيف تتطلب المباراة لمشاركته".

وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد، في كلاسيكو الأرض، والذي شهد تقدم البارسا عن طريق الألماني إلكاي جوندوجان، بينما استطاع الدولي الإنجليزي أن يُعادل النتيجة ويمنح الملكي الفوز.