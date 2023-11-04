مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره بورنموث بنتيجة ثقيله 3 أهداف دون رد في المباراة الجارية الان على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ11 في دوري المحترفين .

اقرأ أيضًا..

سجل دوكو الهدف الأول في شباك بورنموث بصناعه رودري في الدقيقة 30 ، بينما ضعف برناردو سيلفا نتيجة الشوط الأول من خلال تسجيله الهدف الثاني بصناعه دوكو في الدقيقة 33 ، بينما سجل مانويل أكانجي بصناعه دوكو في الدقيقة 37 .

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة بورنموث

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر - أكانجي - آكي.

خط الوسط: ستونز - رودري - كوفاسيتش - بيرناردو سيلفا - دوكو.

خط الهجوم: ألفاريز - هالاند.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي و بورنموث 3 أهداف دون رد .