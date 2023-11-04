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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره بورنموث بنتيجة ثقيله 3 أهداف دون رد في المباراة الجارية الان على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ11 في دوري المحترفين .

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سجل دوكو الهدف الأول في شباك بورنموث بصناعه رودري في الدقيقة 30 ، بينما ضعف برناردو سيلفا  نتيجة الشوط الأول من خلال تسجيله الهدف الثاني بصناعه دوكو في الدقيقة 33 ، بينما سجل مانويل أكانجي بصناعه دوكو في الدقيقة 37 .

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة بورنموث

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر - أكانجي - آكي.

خط الوسط: ستونز - رودري - كوفاسيتش - بيرناردو سيلفا - دوكو.

خط الهجوم: ألفاريز - هالاند.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي و بورنموث 3 أهداف دون رد .

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