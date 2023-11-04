زد يقوز على الجونة بنتجة ثقيلة في بطولة الجمهوريه
فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق الجونه بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع العاشر لبطولة الجمهوريه .
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يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم بملعب زد الفرعي باستاد القاهرة تحت قيادة إيان تايلر المدير الفني للفريق.
واحرز أهداف الفريق كلا من :
- عمر ياسر امين هدف .
- عبدالله عبيد عبدالله هدف .
وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة والشكر للجهاز الفني والإداري واللاعبين علي الفوز بمباراة اليوم.
الجهاز الفني لفريق نادي زد 2005.
مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب / كريم ايمن
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
دكتور عظام / ايمن مصطفي
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / مهند طارق
مساعد ملعب / محمد سعد