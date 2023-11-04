السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد يقوز على الجونة بنتجة ثقيلة في بطولة الجمهوريه

زد
زد

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق الجونه بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع العاشر  لبطولة الجمهوريه .

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عودة لاعبي الزمالك للتدريبات غدًا استعدادًا لـ بيراميدز

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم بملعب  زد الفرعي باستاد القاهرة تحت قيادة إيان تايلر المدير الفني للفريق.


واحرز أهداف الفريق كلا من :
- عمر ياسر امين هدف .
- عبدالله عبيد عبدالله هدف .


وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة والشكر للجهاز الفني والإداري واللاعبين علي الفوز بمباراة اليوم.

الجهاز الفني لفريق نادي زد 2005.

مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب / كريم ايمن
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
دكتور عظام / ايمن مصطفي  
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / مهند طارق
مساعد ملعب / محمد سعد

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