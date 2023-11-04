زد يقوز على الجونة بنتجة ثقيلة في بطولة الجمهوريه

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق الجونه بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع العاشر لبطولة الجمهوريه .

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يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم بملعب زد الفرعي باستاد القاهرة تحت قيادة إيان تايلر المدير الفني للفريق.



واحرز أهداف الفريق كلا من :

- عمر ياسر امين هدف .

- عبدالله عبيد عبدالله هدف .



وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة والشكر للجهاز الفني والإداري واللاعبين علي الفوز بمباراة اليوم.

الجهاز الفني لفريق نادي زد 2005.

مدير فني / ايان تايلر

مدرب عام / عمر خطاب

مدرب / كريم ايمن

مدرب حراس / يوسف طاهر

اداري / محمد صلاح

دكتور عظام / ايمن مصطفي

اخصائي تأهيل / تامر عادل

مخطط أحمال / مهند طارق

مساعد ملعب / محمد سعد