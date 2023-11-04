السبت 04 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

مظاهرة سلمية حاشدة وسط مدينة ميلانو بإيطاليا تضامنًا مع غزة.. صور

مظاهرة سلمية حاشدة
مظاهرة سلمية حاشدة وسط مدينة ميلانو

 

 

بدأت منذ قليل، وسط مدينة ميلانو بإيطاليا، مظاهرة سلمية حاشدة من اكبر المسيرات هناك حيث بدات حاشدة للجاليات من مختلف الجنسيات وقوية منذ البداية، لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، بعد انتهاكات جيش الإحتلال الإسرائيلي، وقد بدأ التجمع لها في تمام الثالثة عصرا.

 

وفي ظل التعنت الاسرائيلي والتصعيد المستمر للحرب على غزة والاعتداءات الشرسة على الابرياء، من الأطفال والشيوخ والنساء، ما زالت الجاليات العربية والاسلامية  تتفاعل وتخرج في شوارع  و ميادين عواصم ومدن العالم، للتعبير عن غضبهم وسخطهم على ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، التي ترتكب جرائمها ضد الشعب الأعزل البرئ.

 

وفي هذه الايام تتحرك الدنيا وتكتظ الميادين بالشرفاء والغاضبين عبر العالم، امام صمت المنظمات الدولية، وحكومات الدول الداعمة للإجرام والدمار الذي راح ضحيته عشرات الآلاف في قطاع غزة، ما بين شهيد وجريح.

 

وفي ايطاليا انطلقت المظاهرات والمسيرات السلمية في مدن مختلفة، من روما وميلانو وتورينو وبولونيا، إلى محافظات الجنوب المختلفة، جميعها تطالب بالوقف الفوري لاطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الانسانية وضروريات الحياة من مياه وطعام ووقود وعلاج للشعب الفلسطيني، للجرحى والمرضى والمصابين.

 

اما في مدينة تورينو بالشمال الايطالي، وبحضور الدكتور ابراهيم يونس رئيس الجالية المصرية باقليم البيمونتى بالشمال، فقد شارك عشرات الآلاف من مختلف الجنسيات والشعوب المتواجدة على الاراضي الايطالية، اضافة الى العديد من رجال الدين والساسة والبرلمانيين الايطاليين، شاركوا في مسيرة سلمية بشوارع وميادين مدينة تورينو، المدينة العريقة بتاريخها واهميتها على المستوى الاوروبي، تورينو عاصمة ايطاليا الاولى، موطن الملوك والقصور الملكية، مدينة المتحف المصري القديم.
 

 

 

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