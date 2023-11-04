لاعب ليفربول يكشف أسباب نجاح محمد صلاح في إنجلترا

كشف دومينيك سوبوسلاي، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، عن أسباب نجاح الدولي المصري محمد صلاح خلال السنوات الماضية مع الريدز.

وأكد سوبوسلاي أن صلاح لا يتناول المشروبات الكحولية والخبز والمعكرونة، كما أنه حريص على ممارسة الحصص الرياضية كل صباح قبل خوض التدريبات الأساسية.

وشدد نجم الريدز على أن الدولي المصري يخوض تدريبات بعد الظهر لو كان هناك تدريب، لذلك هو ناجح في العمل الذي يقوم به.

تصريحات سوبوسلاي

تحدث سوبوسلاي، في تصريحات نقلتها شبكة “fodball “ المجرية، حيث قال: "مو لا يتناول المشروبات الكحولية والخبز والمعكرونة، كما أنه يمارس الحصص الرياضية خلال كل صباح قبل حضور التدريب ظهرًا".

وأكمل: "بالطبع تحدثت مع محمد صلاح كثيرًا خلال الفترة الماضية، وذلك لأنني كنت مهتمًا بكيفية رؤيته للأمر، حيث لم يفعل ذلك حتى بلغ 28 عامًا تقريبًا، ثم قرر عدم تناول المعكرونة والخبز".

وأضاف: "محمد صلاح في الأساس لا يشرب الكحول، وإذا كان هناك تدريب عند الظهر، فهو بالفعل في صالة الألعاب الرياضية الساعة 10.30. أنا لا أحكم على أي شخص، يمكن للجميع أن يفعلوا ما يريدون".

بينما علق اللاعب المجري على النصائج التي قدمها إليه هالاند، فقال:"عند لعبنا في فريق سالزبورغ، قمت بالحديث مع النرويجي مرتين أو ثلاث مرات لأننا كنا في نفس الغرفة".

وتابع: "دخلت على هالاند الغرفة ذات مرة وكان لديه نظارة كان يرتديها، واستخدمتها بعض الوقت لأنه قال إنها ستجعلني أنام بشكل أفضل وأنام بشكل أسرع".

وأردف: "لم ينجح في مساعدتي، لكن ربما لأنني لم أؤمن بذلك بقدر ما كان يؤمن به، ولكن هذا شأن الجميع، إنه يفعل الكثير من الأشياء التي ربما لا يعرفها الناس".

الجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه لوتون تاون في السادسة والنصف من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها كينيل وورث رود.