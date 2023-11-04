السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إعلامي سعودي يهاجم الهوساوي بعد خسارة الاتحاد من الشباب

زكريا هوساوي
زكريا هوساوي

هاجم الإعلامي الرياضي السعودي محمد البكيري، زكريا هوساوي، لاعب الاتحاد، بعد خسارة العميد بهدف نظيف من نظيره الشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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وأعرب الإعلامي السعودي محمد البكيري عن غضبه الشديد من التصرف الذي قام به الهوساوي، حيث كتب عبر منصة "x" حاليًا و"تويتر" سابقًا: "هذا لاعب ذو تصرفات تافهة في منظومة الانضباط الفني والسلوك الرياضي".

وأكمل البكيري: "زكريا هوساوي مثله مثل كثير من اللاعبين السعوديين، ما إن يضمن عقده الاحترافي المحترف في فريق كبير مثل الاتحاد إلا ويتحول إلى ما يشبه دكان شعبي في أرضى شارع تجاري، تشوه بصري وبس".

وكانت جماهير اتحاد جدة قد تعرضت لصدمة قوية بعد الهزيمة من الشباب بالأمس الجمعة، فكانت ترغب في الانتصار لتصحيح المسار، خاصة وأن الفريق يعاني بشدة خلال الفترة الحالية.

وكان زكريا هوساوي ترك مقاعد بدلاء الاتحاد بعدما اقتربت المباراة من النهاية، في إشارة لعدم قناعته بإن فريقه سيعود في النتيجة أمام الليوث، على الرغم من أن المباراة لم تنتهي بعد.

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