قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري فى الدورى

اختار طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، ٢٤ لاعبًا للسفر إلى برج العرب استعدادًا لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدًا الأحد ويستضيفها ستاد برج العرب.

اقرأ أيضًا..



وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى:

محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين.

خط الدفاع:

أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، إسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني، أمير مدحت، عاصم صلاح.

خط الوسط:

محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، أحمد مدبولى، أحمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو، سيرجى أكا.

خط الهجوم:

كريم بامبو، أسامة فيصل.