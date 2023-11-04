موقف مصطفى شلبي من مواجهة الزمالك وبيراميدز بالكأس

شهدت مباراة الزمالك وزد، بالأمس الجمعة، غياب جناح الفارس الأبيض مصطفى شلبي، بعد الكدمة القوية في قدمه التي تعرض لها خلال مواجهة إنبي، في الجولة قبل الماضية.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة من زد بهدفين مقابل هدف واحد، خل الجولة الماضية، بينما تعرض للنتيجة ذاتها أمام إنبي في الجولة قبل الماضية.

ويخضع مصطفى شلبي لاختبار طبي خلال مران الغد لتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز في ظل معاناته من إصابة قوية بكدمة في القدم.

في سياق متصل، أوضح عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، من مواجهة زد بالأمس، بعد تركهم معسكر الفريق.

ووفقًا للمعلومات الواردة لجريدة "الوفد" من نادي الزمالك فإن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب الآن هو توقيع عقوبات مضاعفة على الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بسبب ترك معسكر مباراة زد.

وأشار المصدر إلى أن مسألة استبعاد الثلاثي من المباريات المقبلة جاءت بقرار من الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس أوسوريو.

وشدد المصدر على أن إدارة النادي لن تتعجل في الاطاحة بأوسوريو لحين تسوية مستحقاته والشرط الجزائي لتفادي شكوى المدرب ضد النادي في الفيفا، بجانب الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة.

كما أن هناك تفكيرًا من الجهاز المعاون في تقديم استقالة بعد مباراة بيراميدز لرفع الحرج عن إدارة النادي.