شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب دون تقطيع

يترقب عشاق المارد الأحمر مشاهدة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ6 لبطولة الدوري الممتاز.

تبدأ مباراة الأهلى والمقاولون العرب في السابعة مساءً في المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدوري على ستاد المقاولون العرب.

قائمة النادي الأهلي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء- مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبدالقادر - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو – كريستو – كريم نيدفيد.

في الهجوم: أنتوني موديست - صلاح محسن.



خرج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بطولة دوري السوبر الأفريقي أمام صن داونز ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة.