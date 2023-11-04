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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري المصري

الأهلي يواجه المقاولون العرب في الظهور الأول بعد خسارة الدوري الأفريقي الليلة

الأهلي
الأهلي

يتقابل فريق الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب مساء اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ6 لبطولة الدوري الممتاز. 

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قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب.. استبعاد 11 لاعبًا

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موديست مع الأهلي .. هل نرى "فلافيو" جديد أم يغادر من الباب الخلفي ؟

وتقام مباراة الأهلى والمقاولون العرب في السابعة مساء في المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدوري على استاد المقاولون العرب.

قائمة النادي الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء- مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو – كريستو – كريم نيدفيد

في الهجوم: أنتوني موديست - صلاح محسن.

وودع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بطولة دوري السوبر الأفريقي أمام صن داونز ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة.

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