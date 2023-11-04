الأهلي يواجه المقاولون العرب في الظهور الأول بعد خسارة الدوري الأفريقي الليلة

الدوري المصري

يتقابل فريق الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب مساء اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ6 لبطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلى والمقاولون العرب في السابعة مساء في المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدوري على استاد المقاولون العرب.

قائمة النادي الأهلي

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء- مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو – كريستو – كريم نيدفيد

في الهجوم: أنتوني موديست - صلاح محسن.

وودع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بطولة دوري السوبر الأفريقي أمام صن داونز ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة.