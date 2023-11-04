السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مابولولو يُزيد من أوجاع الأهلي والزمالك ويؤكد شبهة الصفقات المضروبة

مابولولو
مابولولو

 نجح مسؤولو التعاقدات بنادي الاتحاد السكندري في ابرام التعاقد مع الأنجولي كريستوفر مابولولو، مهاجم الفريق، والذي ظهر بمستوى رائع ومميز منذ ارتدائه قميص زعيم الثغر حتى أعاد البريق لمركز هجوم سيد البلد على نهج السنوات السابقة.

 وتعاقد سيد البلد مع المهاجم الدولى الأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادمًا من نادى أول أغسطس الأنجولى لمدة 3 سنوات في سبتمبر 2021.

 وتمكن المهاجم الأنجولي خلال العامين الماضيين من إثبات نفسه بقوة ببطولة الدوري المصري، ليتوج بلقب هداف البطولة في الموسم الماضي برصيد 16 هدفًا، والآن يسير على نهج سيناريو الموسم الماضي بتصدره ترتيب الهدافين للموسم الحالى 2023 ـ 2024 حتى الآن.

 ويعتلي مابولولو صدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري المصري للنسخة الحالية برصيد 6 أهداف، ويلاحقه مصطفى زيكو، لاعب نادي زد، فى المركز الثاني برصيد 5 أهداف، ويأتي في المركز الثالث كلا من بيرسي تاو وحسام أشرف وأحمد قندوسي وأحمد بلحاج برصيد 4 أهداف، ويقع أحمد سيد زيزو و فيستون ماييلي و فادى فريد فى المركز الرابع برصيد 3 أهداف.

 فشل الأهلي والزمالك في التعاقد مع مهاجم في الفترة الأخيرة:

 وفى سياق متصل، فشل قطبي الكرة المصرية في ادارة ملف المهاجمين خلال السنوات الماضية وهى بمثابة الأزمة التى يعاني منها الأهلي والزمالك حتى الآن، بالإضافة الى إهدار أموال طائلة في لاعبين لم يقدموا المردود المنتظر فى خدمة أى الفريقين حتى الآن.

 وتجني الأندية المصرية ثمارالصفقات المضروبة كم خلال دفع مقدمات التعاقد والرواتب الكبيرة والتى تصل إلى عقوبات قاسية بعد فسخ التعاقد بعد اكتشاف "النصاباية".

 

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