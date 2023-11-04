شاهد دون تقطيع مباراة الكلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الآن

يترقب عشاق الكرة العالمية والألمانية، مباراة بايرن ميونخ والفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت، على ملعب سيجنال ايدونا بارك في قمة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الألماني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.







ويحتل الفريق الكروي بنادي بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن باير ليفركوزن متصدر المسابقة، فيما يتواجد فريق دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم وهو يرغب في العودة لطريق الانتصارات بعدما ودع بطولة كأس ألمانيا عقب الهزيمة أمام ساربروكن بنتيجة 2-1 في الدور الثاني من البطولة.

على الجانب الآخر يلعب فريق بوروسيا دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة بعدم نجح في عبور هوفنهايم في كأس ألمانيا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ:



ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تقام في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.