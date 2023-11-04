تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نظيره فريق بايرن ميونخ مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال ايدونا بارك في قمة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الألماني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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ويلتقي بوروسيا دورتموند بنظيره فريق بايرن ميونخ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت ابو ظبي.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع

من المتوقع أن يبدأ إيدين تيرزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند مباراة القمة أمام بايرن ميونخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – ماتس هوملز – شلوتيربيك - جوليان رايرسون

خط الوسط: لوكاس نميشا – إيمري تشان - دونيايل – ماركو رويس – براندت

في خط الهجوم: نيكولا فولكروج