ودع فريق بايرن ميونخ بطولة كأس ألمانيا في مفاجأة من العيار الثقيل بعد الهزيمة الغير متوقعة على يد فريق ساريروكين – المنتمي لدوري الدرجة الثالثة – بالمباراة التي جمعتهما أمس بملعب هيرمان نويبيرغر ستاديون في الدور الثاني من البطولة.

افتتح بايرن ميونخ التسجيل في المباراة بأقدام النجم توماس مولر بالدقيقة 16، قبل أن يتمكن فريق ساريروكين من قلب الطاولة على العملاق البافاري بهدفين في الدقيقتين 45 و 90 من عمر المباراة سجلهما باتريك سونزيمير ومارسيل غوس.

سوء الحظ يطارد هاري كين في ألمانيا

وتعد هذه ليست البطولة الأولى التي يفشل البايرن في المنافسة عليها منذ التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين قادمًا من توتنهام ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

وخسر هاري كين مع بايرن ميونخ بطولة السوبر الألماني في وقت سابق، قبل أن يودع أمس كأس ألمانيا على يد فريق في الدرجة الثالثة، كما يحتل فريقه وصافة الدوري الألماني حاليًا، في حين يتصدر توتنهام الدوري الإنجليزي !

وقرر هاري كين مغادرة توتنهام والاتجاه لخوض تجربة جديدة خارج صفوف "السبيرز" بسبب سوء الحظ الذي لازمة طوال فترة تواجده بالنادي وفشله في قيادة الفريق لتحقيق أي ألقاب.

ورحل كين عن جنبات ملعب توتنهام لينتقل إلى بايرن ميونخ بحثا عن التتويج بالألقاب التي لم يحققها على مدار 14 عاما مع السبيرز خلال فترة تواجده من عام 2009 حتى 2023.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن عن التعاقد مع هاري كين قادمًا من توتنهام الإنجليزي مقابل 110 ملايين يورو، بعقد يمتد لـ4 سنوات حتى صيف 2027.