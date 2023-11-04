السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الليلة .. بوروسيا دورتموند يستضيف بايرن ميونخ في قمة الجولة الـ11 بالدوري

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نظيره فريق بايرن ميونخ مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال ايدونا بارك في قمة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الألماني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

txt

بعد خروج بايرن ميونخ من الكأس.. سوء الحظ يطارد هاري كين في ألمانيا

txt

أرقام بايرن ميونخ القياسية بعد اكتساح دارمشتات بثمانية أهداف

ويحتل الفريق الكروي بنادي بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن باير ليفركوزن متصدر المسابقة، فيما يتواجد فريق دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم وهو يرغب في العودة لطريق الانتصارات بعدما ودع بطولة كأس ألمانيا عقب الهزيمة أمام ساربروكن  بنتيجة 2-1 في الدور الثاني من البطولة.

على الجانب الأخر يلعب فريق  بوروسيا دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة بعدم نجح في عبور هوفنهايم في كأس ألمانيا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ 

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت ابو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ 

تذاع مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2023-2024 عبرقناة “ beIN Sports HD 5 ” وذلك بتعليق عصام الشوالي.

 

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يدك شباك دارمشتات بثمانية بيضاء ويتصدر الدوري الإلماني

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ لمواجهة دارمشتات في الدوري الألماني

بايرن ميونخ يوقف طموح جلطة سراي التركي ويصعقه بملعبه بثلاثية

بايرن ميونخ يضرب جالاتا سراي بثلاثية ويعزز صدارته في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يبحث تجديد عقد كيميش 

موهبة ماينز على رادار بايرن ميونخ

موسيالا يثير الجدل داخل بايرن ميونخ..وترقب كبار أوروبا لموقفه

هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة جالطة سراي بدوري الأبطال
الجريدة الورقية