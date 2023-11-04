التحقيق مع صاحب مصنع حلوى بدون ترخيص

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث.

كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وعثر بحيازته على كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المصنع على 1,200 طن عسل جلوكوز و 600 كيلو جرام دقيق و 400 كيلو جرام سكر و16 كيلو جرام كرسبى مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق أمرت النيابة العامة بحبس فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش 4أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.



وفي السابق قررت النيابة العامة حبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح وطلقات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل عثر بحوزته على مواد مخدرة وأسلحة نارية في محافظة الغربية.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال المخدرات إلى المعمل الكيماوى و الأسلحة النارية والذخائر إلى المعمل الجنائي.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية متهم بالإتجار في المواد المخدرة.

وعثر بحوزته على 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو وعدد من الأقراص المخدرة و بندقية آلية وخزينتها و مسدس و فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.