فريق الرعاية الأساسية يتفقد عددًا من الوحدات الصحية بمراكز قنا

أجرى فريق الرعاية الأساسية بالوزارة جولات تفقدية لعدد من الوحدات الصحية بمراكز محافظة قنا، وذلك بهدف تقييم الخدمات الطبية الوقائية المقدمة للمواطنين والتأكد من سير العمل بتلك الوحدات.

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الفريق الوزاري بإدارة الرعاية الأساسية بالوزارة، قد أجرى جولة موسعة لعدد كبير من الوحدات الصحية بالمحافظة.

حيث تفقدت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، والدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتور جمال الكاشف، مدير إدارة السن المدرسي، والدكتور محمد حسن، مدير المكتب الفني لرئيس القطاع، والدكتورة نيفين، مدير التمريض، جولة متابعة لسير العمل بمركز قفط حيث زار الفريق وحدة الكلاحين والبراهمة.

واستكمل الفريق جولته بتفقد وحدة حجازة قبلي والحجيرات والسباعي وحجازة بحري بمركز قوص، والوحدة الصحة بالخطارة وكوم الضبع التابعة لمركز نقادة.

وأوضح بدران أن الفريق تفقد الأقسام المختلفة بالوحدات للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية بصورة جيدة والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوفير الأمصال المختلفة بتلك الوحدات.

فيما أشارت الدكتورة إيناس إلى تأكد الفريق الوزاري من سلسلة التبريد وتشغيلها بصورة جيدة وتوافر الأنواع المختلفة من وسائل تنظيم الأسرة بعيادات تنظيم الأسرة،و كذلك تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة بتلك الوحدات ومدى التزام الفرق الطبية بملفات تنظيم الأسرة ونوادي الأسرة والتثقيف الصحي بالوحدات.

وأكد الفريق الوزاري على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالوحدات الصحية بهدف دعم تقديم الخدمات الصحية المقدمة بتلك الوحدات بصورة متكاملة للمترددين على الوحدات والتأكد من تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالحرص على سلامة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.