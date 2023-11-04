السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فصائل عراقية تعلن مسئوليتها عن قصف قاعدة الشدادي الأمريكية بسوريا

قصف قاعدة أمريكية
قصف قاعدة أمريكية بسوريا

أعلنت فصائل عراقية، مسئوليتها عن قصف قاعدة الشدادي الأمريكية بسوريا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

 

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قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بسوريا

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جماعات مدعومة من إيران تفجر خط الغاز الواصل إلى قاعدة أمريكية بسوريا

استهدف قصف صاروخي  قاعدة الشدادي الأمريكية شمال شرق سوريا.

 

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة في المملكة الأردنية، أعلنت أن المنطقة العسكرية الشرقية اعترضت طائرة مسيرة بدون طيار محملة بكمية من المواد المخدرة، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، الخميس الماضي، كانت قادمة من الأراضي السورية.

 

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة، من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية.

 

وبعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على  غزة، ومع تصاعد وتيرة العنف، أصبحت القواعد العسكرية الأمريكية في هدفا لمقاتلين في سوريا والعراق، ففي يوم 30 أكتوبر سقطت 4 صواريخ بقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي الأنبار.

 

كانت قد أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، نقلًا عن مصادر، بإحباط هجوم مسيرتين على قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية.

 

وبعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على  غزة، ومع تصاعد وتيرة العنف، أصبحت القواعد العسكرية الأمريكية في هدفا لمقاتلين في سوريا والعراق، ففي يوم 30 أكتوبر سقطت 4 صواريخ بقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي الأنبار.

 

كانت قد أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، نقلًا عن مصادر، بإحباط هجوم مسيرتين على قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية.

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