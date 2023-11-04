حبس فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش بشمال سيناء

أمرت النيابة العامة بحبس فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش 4أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.

وفي السابق قررت النيابة العامة حبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح وطلقات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل عثر بحوزته على مواد مخدرة وأسلحة نارية في محافظة الغربية.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال المخدرات إلى المعمل الكيماوى و الأسلحة النارية والذخائر إلى المعمل الجنائي.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية متهم بالإتجار في المواد المخدرة.

وعثر بحوزته على 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو وعدد من الأقراص المخدرة و بندقية آلية وخزينتها و مسدس و فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صيدلى ومساعده بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة فى الحالة النفسية والعصبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لكتابة تقرير وافٍ عنها وعن المواصفات الخاصة بها.

وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في رصد قيام (صيدلى، ومساعد صيدلى) بالاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة فى الحالة النفسية والعصبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ميت غمر، وبحوزتهما (عدد 44500 قرص لعقاقير مخدرة - 1500 أمبول لعقار الترامادول المخدر - 720 قرصا مخدرا لعقار الترامادول المخدر - سيارة) وبفتيش مخزن خاص بالصيدلى أسفل الصيدلية ملكه ضُبط بداخله (عدد 668130 قرص لعقاقير مخدرة متنوعة - عدد 129640 أمبول لعقاقير مخدرة متنوعة - 71390 قرصا لعقار الترامادول المخدر- عدد 10100 عبوة وقطرة لعقاقير مخدرة متنوعة - 86700 قرصا مهربا ومجهول المصدر - مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية").







