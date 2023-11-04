بوروسيا دورتموند يحاول التخلص مع عقدة " البايرن" في مواجهة مرتقبة اليوم

يدخل بوروسيا دورتموند "الكلاسيكر" أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ حامل اللقب اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بشعار وهو يملك أفضل فرصة لتحقيق فوزه الأول منذ سنوات على منافسه اللدود الذي يعاني من الإصابات.

ولم يخسر بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري منذ 5 سنوات، لكنه يسافر شمالًا الى ملعب "سيجنال إيدونا بارك" وهو يفتقد خدمات العديد من نجومه، خاصة في خط الدفاع بسبب الاصابة.

وأكد بطل ألمانيا يوم الخميس، أن مدافعه الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت سيغيب عن مباريات عدة بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وغاب زميله قلب الدفاع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو عن المباريات الأربع الماضية بسبب تمزق في الفخذ، ما يعني أن الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي سيكون قلب الدفاع الوحيد المتاح أمام المدرب توماس توخيل يوم السبت.

ويعاني لاعب الوسط الدولي ليون جوريتسكا ومدافع دورتموند السابق الدولي البرتغالي رافايل جيريرو من الإصابة، بينما سيغيب لاعب الوسط يوزوا كيميتش عن المباراة بسبب الإيقاف.

ويدخل النادي البافاري الكلاسيكر على وقع خروجه الصادم من الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية على يد ساربروكن المنتمي الى الدرجة الثالثة يوم الأربعاء.

ويكتسي "كلاسيكر" السبت أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين اللذين لا يرغبان في خسارة النقاط للبقاء على مقربة من ليفركوزن المتصدر. يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ليفركوزن، فيما يتواجد دورتموند في المركز الرابع بفارق اربع نقاط عن المتصدر ونقطتين عن بايرن.

كما أن الناديين مقبلين على مواجهتين حاسمتين منتصف الاسبوع المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يلعب بايرن ميونخ المنتشي بثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة القارية العريقة، مع ضيفه غلطة سراي التركي الاربعاء، ودورتموند مع ضيفه نيوكاسل الانجليزي يوم الثلاثاء.