السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد شريف يقود تشكيل الخليج المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي

محمد شريف
محمد شريف

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف، أمام النصر في مواجهة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، ضمن منافسات الدوري السعودي.

 

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محمد شريف.. تشكيل الخليج المتوقع لمباراة النصر في الدوري السعودي

تشكيل الخليج المتوقع لمباراة النصر 

في حراسة المرمى: مروان الحيدري

في خط الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوشو - ليساندرو لوبيز - سعيد آل حمسل

في خط الوسط: وو يونج جونج - خالد ناري - عبد الإله هوساوي

في خط الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينز - إيفو رودريجيز

ويحتل النصر السعودي المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد نظيره فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف فى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

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