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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أفضلية كاسحة للهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

يمتلك فريق الهلال بقيادة خورخي خيسوس أفضلية كاسحة على الفتح في تاريخ المواجهات في الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الفريقان في الدوري 28 مرة، فاز الهلال في 21 مباراة، وفاز الفتح في 4 مباريات فقط، وحضر التعادل في 3 مباريات أخرى ، وسجل هجوم الزعيم 69 هدفاً، بينما سجل هجوم النموذجي 28 هدفاً.

ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، من تسعة انتصارات وتعادل في مباراتين، بينما يحتل الفتح المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فاز في سبع مباريات وتعادل كما خسر في مباراتين.
ويغيب عن الهلال نجمه البرازيلي نيمار إلى نهاية الموسم بعد إصابته بالرباط الصليبي، بينما يفتقد الفتح مهاجمه الأفريقي دجانيني تافاريس بسبب الإصابة

تنطلق صافرة مباراة الهلال والفتح في مساء الجمعة، عند دقات الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية.
 

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