ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة اتحاد جدة من الشباب

تلقت جماهير اتحاد جدة صدمة كبيرة، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم من نظيره الشباب بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.



وبدأ الحديث وسط الجماهير الاتحادية عن مصير المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي.

ويحل اتحاد جدة في المركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما يحل الشباب في المركز التاسع ب 15 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم

ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم



تفاصيل فوز الشباب على اتحاد جدة

حقق الشباب الفوز على اتحاد جدة، بعدما خرج متفوقًا خلال الشوط الأول بهدف دون رد في المباراة التي شهدها ملعب الملك فهد الدولي، ليحافظ على هذا الهدف ويفوز باللقاء.

فقد جاء هدف الفوز لليوث عن طريق النجم البرازيلي كارلوس جونيور هدف التقدم للشباب في الدقيقة 14 من الشوط الأول، حاول بعدها فريق الاتحاد إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه فشل في هز شباك الليوث.