الشباب يفوز على اتحاد جدة في الدوري السعودي

حقق الشباب الفوز على نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الثلنية عشر من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



واستطاع فريق الشباب أن يخرج متفوقًا على اتحاد جدة خلال الشوط الأول بهدف دون رد في المباراة التي شهدها ملعب الملك فهد الدولي، ليحافظ على هذا الهدف ويفوز باللقاء.

جاء هدف الليوث عن طريق النجم البرازيلي كارلوس جونيور هدف التقدم للشباب في الدقيقة 14 من الشوط الأول، حاول بعدها فريق الاتحاد إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه فشل في هز شباك الليوث.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما يحل الشباب في المركز التاسع ب 15 نقطة.

وكان الشباب قد بدأ المباراة بتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيم سيونج جيو

الدفاع: فواز الصقور، نادر الشراري، رومان سايس، حمد اليامي.

الوسط: كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيغا.

الهجوم: كاراسكو، فهد المولد، كارلوس جونيور.

بينما بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: زكريا، فليبي، كادش، مهند.

الوسط: فيصل، كانتي، سلطان، رومارينهو.

الهجوم: حمدالله، بنزيما.