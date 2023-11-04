سعر الريال القطري مقابل الجنية صباح اليوم السبت في ماكينات الـATM

سعر الريال القطري.. شهد سعر الريال القطري خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الـATM، استقرارًا، مسجلا فى البنك الأهلي المصري مابين 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل مابين 7.88 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال القطري مقابل الجنية المصري، وجاء سعره على النحو الاتي:

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالآتي:

ريال قطري

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.

8.51 جنيه للبيع.