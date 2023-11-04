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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الليلة .. برشلونة يحل ضيفًا على ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

برشلونة وريال سوسييداد
برشلونة وريال سوسييداد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق ريال سوسييداد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب انويتا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني .

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ويدخل الفريق الكروي بنادي برشلونة الجولة الـ12 من المسابقة وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي نادي ريال مدريد متصدر المسابقة ، فيما يأتي  ريال سوسييداد في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وتسعي كتيبة تشافي فى مواجهة الليلة لمصالحة الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة فى الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري.

قائمة برشلونة لمباراة ريال سوسييداد

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

في خط الوسط: جافي، بيدري، أوريول روميو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز،، إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال، جواو فيليكس .

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