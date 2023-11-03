تشافي يعلق على تصريح جندوجان الصادم بعد خسارة برشلونة من ريال مدريد

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تصريح لاعب الفريق ألكاي جندوجان بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

تشافي يعلق علي تصريح جندوجان

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة و ريال سوسيداد: “ هذا يوضح مدى طموح جندوجان وكم هو متطلب، الكل متفق على ما قاله وتحدثنا عما قاله في غرفة الملابس ولم نعط الأمر أهمية أكبر ونحن جميعا نفكر بالطريقة ذاتها”.

وأضاف تشافي : “ نحن في برشلونة ولا يتعين على أحد أن يخبرنا ما هي مدى المتطلبات هنا، لم يحدث أي جدل في غرفة الملابس، لقد أراد جوندوجان توضيح الأمر وهذا كل شيء”.

واتم تشافي : “ أنا مسرور وسعيد ولست غاضبا، نحن نسير على الطريق الصحيح، ربما تحدث عثرات خلال الموسم ولكن هذه تحديات يجب إدارتها، أنا لست منزعجا بل أحب ذلك جدا”.

يذكر أن أدلى جندوجان بتصريح صادم بعد الخسارة من ريال مدريد في مباراة الكالسيكو قائلاً : “ بعد هذه النتيجة في مباراة مهمة، أود أن أرى الغضب يشعل غرفة الملابس، لم آت إلى هنا لأخسر هذا النوع من المباريات أو لأسمح بحدوث هذا النوع من السيناريوهات”.

وأتم جندوجان: “ نحن بحاجة إلى المزيد من القوة وعدم التفكير باستهتار”.