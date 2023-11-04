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السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة، فيشهد عدة لقاءات من العيار الثقيل بمختلف الدوريات حول العالم، فسنكون على موعد مع مواجهات الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري السعودي والدوري المصري.

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الأهلي يستأنف مبارياته بالدوري أمام المقاولون

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قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب.. استبعاد 11 لاعبًا

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موديست مع الأهلي .. هل نرى "فلافيو" جديد أم يغادر من الباب الخلفي ؟

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حقيقة استغناء الأهلي عن موديست في يناير

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الأهلي والزمالك ينعيان أسامة الفلاح بعد وفاته بالمستشفى نتيجة حادث مرور

جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

 

مباريات اليوم في الدوري المصري


ـ الأهلي و المقاولون العرب فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر ، الثامنة بتوقيت السعودية - OnTime Sports HD 1
بلدية المحلة و فاركو فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر ، الثامنة بتوقيت السعودية - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي


ـ فولهام × مانشستر يونايتد فى تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر ، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1
ـ مانشستر سيتي × بورنموث فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر ، السادسة بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1
ـ نيوكاسل × أرسنال فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1


مباريات اليوم في الدوري الإسباني


ـ سيلتا فيغو × إشبيلية فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3
ـ ريال سوسيداد × برشلونة فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر ، الحادية عشر بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1


مباريات اليوم في الدوري الألماني


هوفنهايم × باير ليفركوزن فى تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر ، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 5
بوروسيا دورتموند × بايرن ميونخ فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية beIN Sports HD 5


مباريات اليوم في الدوري السعودي


النصر × الخليج فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر ، التاسعة بتوقيت السعودية- SSC1 HD
الاتفاق × الرائد فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر ، التاسعة بتوقيت السعودية- SSC EXTRA 1 HD

 

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