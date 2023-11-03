موديست مع الأهلي .. هل نرى "فلافيو" جديد أم يغادر من الباب الخلفي ؟

تطالب جماهير النادي الأهلي إدارة القلعة الحمراء، برحيل الفرنسي “أنتوني موديست”، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لعدم تقديمه أوراق اعتماده والمستوى المتواضع الذى ظهر عليه، منذ أن تم التعاقد معه.

استغناء الأهلي عن موديست

وطالبت جماهير الأحمر، بسرعة التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لايجاد حلول للعقم التهديفي للفريق الأول الذى شهده في الفترة الأخيرة.

وأكدت تقارير صحفية، أن مارسيل كولر اختار أنطوني موديست من بين 27 لاعبًا مرشحًا للانضمام للنادي.

وأكدت مصادر مقربة داخل جدران القلعة الحمراء، أنه لا نية داخل الأهلي، لرحيل أنتوني موديست عن الفريق الأحمر في انتقالات يناير.

وتعاقد الأهلي مع الفرنسي أنطوني موديست، صاحب الـ35 عام، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد رحيله عن صفوف بروسيا دورتموند.

وودع الأهلي، بطولة الدوري الأفريقي على يد صن داونز بعد الخسارة في ذهاب دور نصف النهائي بهدف قبل التعادل السلبي في الإياب بالقاهرة.

بداية فلافيو مع الأهلي

وبدأ فلافيو مشواره مع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بتعرضه لهجوم جماهيري قوي للغاية، نظرًا لعدم قدرته على إحراز الأهداف من كل الفرص التى أتيحت له طوال موسم كامل رغم اعتماد مانويل جوزيه عليه بشكل أساسي في تشكيلة الفريق.

ومع بداية الموسم الثانى للأنجولي مع الأهلى، كتب أسمه بحروف من ذهب وقديم أوراق اعتماده للجماهير الحمراء، فى مختلف البطولات، حتى أصبح معشوق الجمهور الأهلاوي وسجل العديد من الأهداف وأصبح نجح الفريق الأول.

فهل يسير أنطوني موديست على خطى فلافيو مع الأهلي وجماهيره أم يكتب نهاية الرحلة ؟