قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب.. استبعاد 11 لاعبًا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن قائمة المارد الأحمر لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.



وشهدت القائمة استبعاد 11 لاعبًا من العناصر الأساسية، وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، علي معلول، محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد زعلوك، معتز محمد.

بينما يغيب كل من: عمرو السولية، ومحمود متولي ورضا سليم بسبب الإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد مخلوف.

الدفاع: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم الدبيس، محمد هاني، خالد عبد الفتاح.

الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل “كوكا”، إمام عاشور، كريم وليد، محمد مجدي "أفشة"، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمد الضاوي "كريستو".

الهجوم: أنتوني موديست، صلاح محسن.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط، بينما لديه 3 مباريات مؤجلة.

فيما يأتي المقاولون العرب في المركز السابع عشر قبل الأخير بنقطتين من 5 مباريات.