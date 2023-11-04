الأهلي يستأنف مبارياته بالدوري أمام المقاولون

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الدوري المصري عند مواجهة المقاولون العرب في الجولة السادسة من عمر المسابقة.

ويعود الأهلي للدوري بعدغياب دام لمدة شهر تقريبًا بسبب مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وكان الأهلي قد خاض مباراتين فقط في الموسم الحالي من الدوري المصري، حقق الفوز في المباراة الأولى على المصري بنتيجة 4-0، ثم حقق الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، مما جعله يحتل المركز العاشر بست نقاط.

على الجانب الأخر يسعى المقاولون العرب، لتحسين أدائه المتراجع في الدوري المصري حتى الآن، حيث حصد نقطتين فقط من خمس جولات، ويحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري مسا غداعلى استاد المقاولون العرب وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر لقنوات "أون تايم سبورتس"، مالكة حقوق بث مباريات الدوري المصري بشكل حصري.