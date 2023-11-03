الأهلي والزمالك ينعيان أسامة الفلاح بعد وفاته بالمستشفى نتيجة حادث مرور

وفاة أسامة فلوح.. نعى عدد من النوادي الرياضية العربية لاعب نادي الوداد المغربي لكرة القدم أسامة فلوح الذي توفي في الساعات الأخيرة من يوم أمس الخميس، في أحد المستشفيات التي تم نقله لها بعد تعرضه لحادث مروري مأساوي، وقضى داخل العناية المركزة 3 أسابيع تقريبًا، ليرحل بعدها عن عالمنا ويسكن الحزن قلوب محبيه وأصدقاؤه.

ونعاه أكبر النوادي العربية وعلى رأسهم نادي الأهلي والزمالك والرجاء عبر حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، وكتب نادي الزمالك:" ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وفاة اللاعب أسامة فلوح من نادي الوداد المغربي الشقيق، الذي وافته المنية..ونتقدم بأحر التعازي إلى نادي الوداد، ومجلس إدارته، وجماهيره، وأسرة الراحل أسامة فلوح..نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعاه النادي الأهلي اللاعب الشاب صاحب الـ 24 عامًا، وكتب:"يتقدم بخالص التعازي إلى نادي الوداد المغربي الشقيق في وفاة اللاعب أسامة فلوح".

كما حرص نادي الرجاء الرياضي المغربي على وداع أسامة فلوح وكتب:"نادي الرجاء الرياضي يتلقى ببالغ الأسى وفاة اللاعب أسامة فلوح".

فيما شارك المعلق الرياضي العماني "خليل البلوشي" في دفتر العزاء المقام على "إكس"، وكتب:" كل التعازي والمواساة لأسرة لاعب الوداد المغربي أسامة فلوح بعد تعرضه لحادث سير منذ أسابيع ..نعزي أنفسنا ونعزي أسرة اللاعب ونعزي الأسرة الرياضية في نادي الوداد المغربي لوفاة اللاعب ".

وتابع:" الله يرحمك يا أسامة ويحسن إليك ويصبر أهلك و ذويك ..إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة".

ونشر الحساب الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عزائه وعلق:" تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة المرحوم أسامة فلوح ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل..رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن نادي الوداد المغربي أعلن خلال الساعات الأخيرة لأمس الخميس وفاة لاعبه أسامة فلوح، ونعاه عبر "إكس"، وقال:"بأسى وأسف عميقين تلقى المكتب المديري (مجلس إدارة) نادي الوداد الرياضي نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح، بهذه المناسبة الحزينة، يتقدم السيد سعيد الناصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والاطقم والاداريين، وجميع المستخدمين، الى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وانا لله وانا اليه راجعون".