ندوة تعريفية حول ريادة الأعمال بمركز شباب ناصر النموذجي فى أسيوط

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط “الاداره العامه للشباب” الندوة التعريفية عن "ريادة الأعمال" والقضاء على مشكله البطالة للشباب الراغبين فى بدء مشروعات صغيرة، بمركز شباب ناصر النموذجي بحضور 100 مستفيد، وذلك فى إطار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة

حيث تناول الدكتور جمال على احمد محمد اخصائي مسؤل التنمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع أسيوط خلال الندوة، التعريف بمصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخريطة التمويل المتوسط، والقوانين التي تنظمه، كما تطرق إلى ضرورة توفيق أوضاع المشروعات القائمة الغير رسمية وتحويلها إلى قطاع رسمى، والاستفادة بمزايا قانون المشروعات الجديد ،والحوافز والمزايا التي يقدمها القانون .

وأكد الدكتور علاء جاد ، وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط، أن الوزارة حريصة على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، و تقديم الندوات التعريفية، والتدريبات للشباب التى تدعم الإقبال على المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، بالتعاون مع شركاء التنمية واستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات فى مصر، بالإضافة إلى تكريس كافة الإمكانيات لدعم إقامة المشروعات الصغيرة ،وخلق فرص عمل جديدة للشباب

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور /أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ،وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

ندوة تعريفية بعنوان ريادة الأعمال بمركز شباب ناصر النموذجي بأسيوط

ندوة تعريفية بعنوان ريادة الأعمال بمركز شباب ناصر النموذجي بأسيوط