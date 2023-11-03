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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تؤوي نازحين

غزة
غزة

قصفت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مدرسة تؤوي نازحين في منطقة "الصفطاوي" شمالي مدينة غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ أحزمة نارية عنيفة شمال غزة

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كتائب القسام تضرب تل أبيب بـ 3 صواريخ ردًا على الاحتلال

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينة، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط 50 شهيدًا وجريحًا.

هذا وأعلنت "سرايا القدس"، استهداف مجمع "أفشلوم" الإسرائيلي برشقة صاروخية ردًا على استهداف قوات الاحتلال للمدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

كما استهدفت سرايا القدس مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.

استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين

هذا وضربت "كتائب القسام" مدينة تل أبيب بـ 3 صواريخ؛ ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

وسُمع إطلاق نار متتالٍ يستهدف معسكر "كرني شمرون" قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

فيما استهدفت سرايا القدس، مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.

من ناحية أخرى، أصدر "المغرب" تحذيرات من تداعيات إقليمية للتصعيد الإسرائيلي ضد "غزة"، داعيًا إلى خفض التصعيد وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومُستدام إلى القطاع الفلسطيني المُحاصر.

وقالت الخارجية المغربية في بيان، إن المملكة تجدد التعبير عن قلقها البالغ واستياءها العميق في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مُضيفة: "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، لازال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين ويتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت السكان من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي.

الجريدة الورقية