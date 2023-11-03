نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء "مشروع تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين علي المستوي المحلي" بمجمع مدارس الرحمه التابع لمؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

حيث يتم تنفيذ البرنامج بمراكز شباب ومدارس حياة كريمة خلال الفترة من 15أكتوبر الجاري حتي 15 يناير العام القادم بمشاركة اربع مراكز شباب على مستوى المحافظة هي “ابنوب والفتح والواسطى وصدفا” ومجمع مدارس الرحمة لمدارس حياة كريمة التابع لمؤسسة مصر الخير بمنفلوط، بواقع 200 ناشئ بكل مركز شباب للمرحلة العمرية 7 الى 11عامًا.

ويهدف البرنامج إلي تنمية السلوكيات الكشفية للنشء غير الكشفيين وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج ، وخلق جيل قادر علي تولي المسئولية من خلال غرس قيم الإعتماد علي النفس وإثبات الذات ، ونشر الحركة الكشفية علي مستوي الجمهورية .لذلك يتم تدريب النشء على بعض المهارات والقوانين الكشفية مثل الوعد والقانون وتعريف الحركة الكشفية وانواع العقد الكشفية والألعاب الكشفية .

والجدير بالذكر أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير داخل المدارس المجتمعية التابعة للمؤسسة بعشر محافظات على مستوى الجمهورية لنشر الثقافة الكشفية.

"شباب أسيوط" ينفذ برنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية بمدارس حياة كريمة

"شباب أسيوط" ينفذ برنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية بمدارس حياة كريمة